Portogallo: il premier Costa domenica cerca una riconferma nelle elezioni più imprevedibili degli ultimi anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il socialdemocratico Rui Rio, in caso di vittoria, dovrà tenere in conto del sostegno, probabilmente decisivo, del partito di estrema destra Chega per formare un nuovo governo. Il leader di Chega, André Ventura, ha avvertito nel corso della campagna elettorale che accetterà solo un governo di destra dove il suo partito possa operare delle "trasformazioni" del Paese e ciò può avvenire solo con una rappresentanza nel governo. "Nessuno vota Chega per fungere da stampella del Psd", ha detto Ventura. Dall'altra parte, in caso di vittoria, il premier uscente, Antonio Costa, sarà chiamato a un difficile negoziato con i partiti di estrema sinistra per ricostituire un nuovo "patto della Geringonca". Colloqui che si preannunciano complessi, soprattutto visto “il tradimento della fiducia” avvenuto lo scorso ottobre. Il leader socialista, infatti, ha dichiarato in diverse occasioni di non voler avviare delle trattative per formare una coalizione di governo con i socialdemocratici una volta che le urne saranno chiuse. (Spm)