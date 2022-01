Romania: premier, negoziati adesione a Ocse risultato più notevole da adesione a Nato e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei negoziati di adesione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è il risultato più notevole della Romania dalla sua adesione alla Nato e all'Unione europea e comporterà il riconoscimento di un'economia di mercato e di una democrazia consolidate. Lo ha affermato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una conferenza congiunta con il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, in visita a Bucarest. L'avvio dei negoziati "attesta l'importanza che lo Stato romeno attribuisce agli obiettivi strategici di politica estera". "Questa decisione del Consiglio dell'Ocse è una nuova tappa di un percorso che i romeni hanno intrapreso dalla Rivoluzione del dicembre 1989, quello di far parte dell'Unione Europea, di essere alleati affidabili nella Nato e di gettare le basi per lo sviluppo della Romania insieme ai Paesi più sviluppati del mondo", ha affermato Ciuca. "Con l'adesione all'Ocse, la Romania si impegna a soddisfare tutti i criteri derivanti dall'appartenenza a questo club selezionato e lo faremo perché questi criteri sono, da un lato, nella fibra della nostra nazione e, dall'altro, sono legati alle potenzialità strategiche e ai vantaggi competitivi del nostro Paese", ha affermato. La Romania è un Paese "i cui cittadini hanno combattuto per la democrazia e la libertà ogni volta che è stato necessario nella nostra storia e dimostrano che apprezzano questi valori". (segue) (Rob)