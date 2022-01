Giornalisti: Bellanova, un forte abbraccio a Giuliano Ferrara, ricoverato dopo malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è uno strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato con le giuste chiavi d’accesso" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Un forte abbraccio a Giuliano Ferrara, rimettiti in fretta. Abbiamo tutti bisogno della tua intelligenza e della tua ironia". Lo scrive su Twitter la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. Ferrara - come scrive il giornalista Clemente Mimun - "è ricoverato all'ospedale Misericordia di Grosseto a seguito di un malore. Secondo fonti ospedaliere è ricoverato in prognosi riservata le sue condizioni sono al momento stabili" (Rin)