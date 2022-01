Roma: controlli in zona San Lorenzo, chiusi tre minimarket e multe per 6 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la lente di ingrandimento della Questura sono finiti 3 "esercizi di vicinato" che si trovano in via dei Sabelli, via dei Volsci e via Tiburtina; in questi locali sono state riscontrate varie difformità in relazione alla normativa di contrasto alla diffusione del covid e per questo, oltre alle sanzioni amministrative, è stata loro imposta la chiusura provvisoria dell'attività rispettivamente per 4 e 5 giorni. Inoltre, uno di questi locali vendeva alcolici senza essere in possesso della prescritta autorizzazione; in ragione di ciò, al titolare è stata notificata una sanzione di 5 mila euro. (segue) (Rer)