Spagna: ministra Salute, tutti dati dimostrano che curva contagi Covid è stata piegata

- Per la ministra della Salute spagnola, Carolina Darias, tutti i dati epidemiologici indicando che la curva dei contagi della sesta ondata della pandemia del coronavirus è stata "piegata". Lo ha detto ai media al temine della visita all'ospedale Son Llatzer di Palma, aggiungendo che le cifre del calo "si stanno consolidando giorno dopo giorno", pur ribadendo l'importanza di essere "prudenti". Darias ha poi evidenziato l'importanza dei vaccini. "Se guardiamo i non vaccinati e i vaccinati, nelle persone di più di 60 anni, una persona vaccinata ha sette volte meno probabilità di contagiarsi di una persona non vaccinata, o 14 volte meno probabilità di essere ricoverata, o 20 volte meno probabilità di morire", ha affermato la ministra della Salute. (Spm)