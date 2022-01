Speciale difesa: Lituania, ministero Difesa, in valutazione servizio militare obbligatorio per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Lituania sta valutando l'introduzione del servizio militare obbligatorio per le giovani donne. Secondo quanto si legge in uno studio di fattibilità del ministero della Difesa di Vilnius, al momento ci sono "due possibili modelli di servizio militare obbligatorio": la coscrizione per circa 6.100 giovani uomini di 18-19 anni; la coscrizione di circa 11.900 giovani uomini e donne di 18-19 anni. "Il primo investimento sarebbe di almeno 415 milioni di euro in caso di reclutamento dei soli uomini, mentre sarebbe di 1,5 miliardi di euro in caso di reclutamento sia degli uomini che delle donne", viene precisato. Una decisione finale, scrivono nel documento del ministero della Difesa lituano, sarà presa solo dopo "discussioni comprensive" con il coinvolgimento delle istituzioni e dell'opinione pubblica. (Res)