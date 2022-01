Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa Bucarest, invio militari Usa in Romania deciso prima della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La decisione di schierare un contingente di mille soldati statunitensi in Romania nel prossimo periodo esisteva già e non è direttamente correlata alla situazione di tensione in Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa romeno, Vasile Dincu, parlando all'emittente televisiva "Antena 3". Il ministro ha commentato in questo modo una notizia dell'emittente "Cnn" secondo cui gli Stati Uniti hanno già deciso il numero di truppe da inviare in Romania e che, sulla base del dialogo ad alto livello, tre Stati membri della Nato sul fianco orientale hanno concordato di ricevere sul territorio mille soldati statunitensi ciascuno: Romania, Polonia e Ungheria. "Questa decisione, anche se viene comunicata soltanto adesso, era già stata presa da tempo. So che è una misura proattiva, ma non è direttamente correlata a questo momento. Pertanto, non è nemmeno condizionata da un possibile intervento russo in Ucraina", ha dichiarato il ministro romeno. Questo battaglione in arrivo in Romania, secondo Dincu, "sarà probabilmente multinazionale" ma "non sappiamo ancora esattamente dove verrà posizionato". (Rob)