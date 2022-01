Speciale difesa: Taiwan, Cina minaccia Usa e Giappone, la loro ingerenza avrà conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto più profonda sarà "l'ingerenza di Stati Uniti e Giappone nella questione taiwanese, tanto più sarà grande la sofferenza che dovranno patire". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa di Pechino, Wu Qian, dopo che i due Paesi hanno accusato la Cina di "minare l'ordine internazionale basato sulle regole". Washington e Tokyo non sono qualificati per giudicare la condotta della Cina, che agisce per "tutelare la sua sovranità e integrità territoriale", ha proseguito Wu, riferendosi alle attività militari condotte da Pechino nello Stretto di Taiwan con lo scopo di riaffermare il suo controllo sull'Isola. Con le loro azioni, Usa e Giappone hanno favorito "i propositi indipendentisti" di Taipei e minacciato la stabilità dell'area, ha detto Wu, sottolineando poi come Pechino abbia già espresso ferma contrarietà per la "grossolana interferenza" nelle sue questioni interne. (Cip)