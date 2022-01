Speciale difesa: Bielorussia, Ue chiede rilascio immediato e incondizionato tutti prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede il rilascio immediato e ricondizionato di tutti i prigionieri politici in Bielorussia. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha speigato che il numero di prigionieri politici in Bielorussia ha ora raggiunto il numero di mille e continua a crescere. Questo è "vergognoso" e "riflette la continua repressione del regime di Aleksandr Lukashenko contro la sua stessa popolazione". Inoltre, ha ricordato il Seae, molte migliaia di manifestanti sono fuggiti dal Paese per evitare la persecuzione. Nella Bielorussia di oggi, "lo spazio per l'opposizione politica democratica e le attività dei media liberi e indipendenti è stato drasticamente chiuso". Il regime di Lukashenko continua "a detenere e incarcerare persone in condizioni spaventose, esponendole a maltrattamenti e torture e condannandole a lunghe pene detentive in processi politici condotti a porte chiuse". La difesa legale dei prigionieri politici è diventata "pericolosa, con la revoca della licenza a più di 40 avvocati". La Bielorussia deve rispettare i suoi impegni e obblighi internazionali all'interno dell'Onu e dell'Osce. E l'Ue ribadisce la sua richiesta per il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici. "L'Ue continuerà a lavorare per la giustizia per le vittime e la responsabilità per gli autori", ha concluso il Seae. (Beb)