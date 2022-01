Speciale difesa: Cina-Ecuador, presidente Lasso in visita a Pechino dal 3 al 6 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador è inoltre impegnato in una serrata battaglia a difesa del proprio patrimonio ambientale, con al centro quello dell'arcipelago delle Galapagos, oggetto di frequenti incursioni irregolari di pescherecci. E sono proprio flotte cinesi quelle che con maggiore insistenza vengono segnalate al limite o dentro le zone esclusive di pesca. Molti sono infatti i prodotti ittici offerti dalla preziosa riserva naturale ai consumatori, a partire dalle pinne di squalo, considerate fondamentali per la preparazione di ricette mediche tradizionali. Quito è impegnata in diversi fori internazionali a stringere ulteriormente i margini degli accordi per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni dei "pirati". (Brb)