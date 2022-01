Speciale difesa: Lockheed Martin, Bulgaria riceverà nuovi simulatori F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria riceverà dei nuovi simulatori di addestramento F-16 prodotti dall'azienda statunitense Lockheed Martin. Lo ha reso noto l'azienda Usa, secondo quanto rilancia la stampa bulgara. I simulatori serviranno ad addestrare i piloti della Bulgaria per le missioni di difesa nazionali e della Nato. Poiché la Bulgaria è una delle prime nazioni a ricevere il velivolo F-16 Block 70, riceverà anche i simulatori di addestramento che riflettono la configurazione più recente e avanzata del velivolo, afferma il comunicato. La Bulgaria avrà una flotta di otto caccia supersonici F-16 Block 70 di ultima generazione. L'F-16 Block 70 presenta le capacità di caccia di quarta generazione più avanzate nell'inventario della Nato, afferma la nota stampa. Il velivolo fornisce capacità interoperabili all'interno delle forze aeree, rafforzando i partenariati con gli alleati e sostenendo la difesa e la sicurezza nazionali. "La suite di addestramento Lockheed Martin F-16 di ultima generazione consente agli aviatori di addestrarsi in un ambiente olistico e realistico, che garantisce la prontezza alla missione", ha dichiarato Chauncey McIntosh, vicepresidente del settore Training and logistics solutions di Lockheed Martin. (Seb)