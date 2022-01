Speciale difesa: Spagna, governo approva investimento di 1,9 miliardi per programma EuroMale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo ha approvato un investimento di 1,9 miliardi di euro nel programma EuroMale, la tecnologia dei droni militari che sarà introdotta nel 2025 e sarà uno dei principali pilastri della difesa aerea europea. Lo riferisce il sito specializzato "Info Defensa". EuroMale è un progetto promosso da Airbus Defense and Space, Dassault e Leonardo, insieme a Germania, Francia, Italia e Spagna che svilupperà e produrrà quattro sistemi nel programma, ciascuno composto da tre aerei e due stazioni di controllo a terra (Gcs) per un totale di 12 droni. Il primo volo dell'EuroMale è previsto per il 2025, ma la prima consegna non dovrebbe avvenire prima del 2028. La Spagna partecipa al programma con una quota del 23 per cento e la produzione di questi droni è prevista fino al 2034, con un massimo di 20 droni tra i quattro Paesi. EuroMale è un drone senza pilota con un'apertura alare di 26 metri, lungo 16 metri e alto 6 metri. La sua velocità massima di crociera sarà di 500 km/h e potrà raggiungere un'altitudine di 13.700 metri. (Spm)