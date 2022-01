Lombardia: Sciopero infermieri, Rozza (Pd), subito stipendi di livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire da subito stipendi a livello europeo. A chiederlo è la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, che questa mattina ha partecipato al presidio organizzato nel giorno dello sciopero nazionale sotto palazzo Pirelli da NurSind. "Il Governo e la Regione - afferma Rozza in una nota - ciascuno per le proprie competenze, devono garantire agli infermieri uno stipendio in linea con quello dei colleghi degli altri paesi europei e dare loro il riconoscimento professionale che meritano". "Se possiamo dire, - continua Rozza- come fanno ogni giorno Moratti e Fontana, che la Lombardia ha retto all'impatto devastante della pandemia non è certo per merito della giunta ma degli infermieri che, con i medici e gli altri professionisti della sanità, hanno lavorato con sacrificio, a volte anche della propria vita, soli e in condizioni di gravissimo disagio". "La Regione - conclude Rozza - organizza male i servizi e tratta gli infermieri come oggetti da usare e spostare a secondo del bisogno, sfruttando il loro senso di responsabilità. Fino ad oggi il prezzo della malagestione della sanità lombarda l'hanno pagato soprattutto loro, con i cittadini . Non è accettabile. Ora si diano loro i riconoscimenti salariali e professionali che meritano".(Com)