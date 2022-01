Etiopia: governo Cina su revoca stato di emergenza, pronti a lavorare per pace duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è lieta di constatare la revoca anticipata dello stato di emergenza in Etiopia ed è pronta a lavorare con Addis Abeba a beneficio di “pace duratura, sviluppo e prosperità nella regione”. È quanto dichiarato oggi dal portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, nel corso della consueta conferenza stampa. La Cina ha sempre creduto nella “saggezza e nella capacità del popolo etiope di gestire in modo adeguato gli affari interni, e sollecita le parti coinvolte a risolvere le divergenze attraverso il dialogo e i negoziati. (Ciò) per raggiungere in tempi brevi un cessate il fuoco e una riconciliazione duraturi”, ha detto il portavoce. Zhao ha infine giudicato “positivo e costruttivo” il ruolo di Pechino nella promozione della stabilità nel Corno d’Africa, ricordando la decisione del governo di nominare un inviato speciale per promuovere la pace nella regione. (segue) (Cip)