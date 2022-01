Etiopia: governo Cina su revoca stato di emergenza, pronti a lavorare per pace duratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciarlo era stato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi dal Kenya, seconda tappa di un tour africano condotto all’inizio del mese. "Per condividere il consenso politico e coordinare le azioni, la Cina nominerà un inviato speciale del ministero degli Affari esteri per il Corno d'Africa", aveva detto Wang nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologa keniota Rachel Omamo nella città portuale di Mombasa, senza fornire ulteriori dettagli sul potenziale ruolo dell'inviato. "I Paesi del Corno d'Africa dovrebbero decidere il proprio destino e convocare una conferenza di pace", aveva aggiunto Wang, secondo il quale le esigenze del continente africano si stanno espandendo dalla costruzione di strade e ferrovie ad altri settori quali i vaccini e le opportunità di esportazione. "Non si tratta mai di ciò che la Cina vuole fare, si tratta di ciò che l'Africa vuole fare", aveva detto, aggiungendo che la Cina è pronta a proporre "l'iniziativa di sviluppo pacifico nel Corno d'Africa" per sostenere i Paesi regionali nell'affrontare le sfide in materia di sicurezza, sviluppo e governance. (Cip)