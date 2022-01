Bangladesh: rohingya, dal Giappone due milioni di dollari per assistenza a Bhasan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone contribuirà con due milioni di dollari all’assistenza dei profughi rohingya, la minoranza musulmana birmana, alloggiati sull’isola di Bhasan Char, in Bangladesh. Lo ha annunciato oggi l’ambasciata giapponese a Dacca. Un milione di dollari sarà destinato all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e un altro milione di dollari al Programma alimentare mondiale (Pam). “Risolvere la questione rohingya è della massima importanza per la pace e la stabilità della regione”, ha sottolineato l’ambasciatore Ito Naoki, esprimendo apprezzamento per gli sforzi del governo bengalese e il lavoro delle organizzazioni internazionali e sostegno all’accordo firmato lo scorso ottobre dal Bangladesh e dall’agenzia specializzata dell’Onu. (segue) (Inn)