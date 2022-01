Vaticano: Papa, no a disinformazione su Covid e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco si schiera contro le fake news, soprattutto quelle in ambito sanitario. "Cerchiamo di operare per la corretta e veritiera informazione sul Covid-19 e sui vaccini, ma senza scavare fossati, senza ghettizzare", ammonisce il Pontefice che ricorda: "La pandemia ci invita ad aprire gli occhi su ciò che è essenziale, su ciò che davvero vale, sulla necessità di salvarci insieme. Cerchiamo dunque di essere insieme per e mai contro. E ricordiamoci che l'accesso ai vaccini e alle cure va garantito a tutti, anche ai più poveri: guariremo se guariremo insieme". (Civ)