Iran-Qatar: emiro Tamim invita presidente iraniano a partecipare Forum Paesi esportatori di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani ha invitato ufficialmente il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, a partecipare al vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gefc), che si terrà a Doha il prossimo primo febbraio. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. L’invito è stato consegnato al capo di Stato iraniano dal ministro degli Esteri e vicepremier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in visita ieri a Teheran. Il Gecf, con sede a Doha, è un'organizzazione intergovernativa dei principali esportatori di gas a livello mondiale volta a rafforzare il coordinamento. Iran e Qatar condividono il giacimento di gas più grande del mondo, con la parte iraniana conosciuta come South Pars e quella del Qatar come North Dome. La visita del ministro degli Esteri qatariota a Teheran ha preceduto di pochi giorni la missione dell’emiro Tamim a Washington che prenderà il via il prossimo 31 gennaio. Ieri, l'agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna” ha affermato che la visita del ministro degli Esteri del Qatar non dovrebbe essere vista come un'agevolazione dei colloqui diretti con Washington nell’ambito delle negoziazioni per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano.(Res)