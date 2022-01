Difesa: Cina intensifica esercitazioni militari in vista delle Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del portavoce della Difesa cinese giungono dopo le esercitazioni avviate dalle portaerei statunitensi Uss Abraham Lincoln e Uss Carl Vinson la scorsa domenica. In precedenza, la Cina aveva dispiegato le unità terrestri e navali per monitorare le attività del cacciatorpediniere missilistico di classe Arleigh Burke Uss Benfold, accusato di aver violato le acque territoriali di Pechino nei pressi delle isole Xisha. Il dato "scioccante è che la controparte statunitense è orgogliosa delle sue provocazioni militari e non se ne vergogna. È tempo che curino la loro sindrome egemonica", ha detto Wu Qian, che ritiene gli Stati Uniti una delle principali fonti di instabilità nel Mar Cinese Meridionale. (Cip)