Regno Unito: incertezza sulla data di pubblicazione del rapporto sulle feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta incerta la data di pubblicazione del rapporto sull’indagine della segretaria di Gabinetto Sue Gray sul "partygate", le feste organizzate a Downing Street durante le restrizioni anti Covid, dopo che la polizia metropolitana di Londra (Met) ha chiesto di includervi anche i risultati della sua indagine. La Met, infatti, ha chiesto un "riferimento minimo" nella relazione agli eventi specifici su cui sta investigando per evitare di pregiudicare le indagini. Dall'ufficio di Gabinetto hanno espresso "sorpresa" per la richiesta, poiché il rapporto avrebbe dovuto essere inviato a Downing Street questa settimana. "La Met non ha chiesto limitazioni su altri eventi nel rapporto, o che la pubblicazione del rapporto venga rimandato, ma abbiamo avuto contatti continui con il Gabinetto, anche sul contenuto del rapporto", ha dichiarato la polizia. Non è ancora chiaro quali siano i risultati della ricerca condotta dalla Met o se questi verranno effettivamente inclusi.(Rel)