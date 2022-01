Speciale difesa: Sardegna, Lampis ai neo assunti Protezione civile, "forze importante per rafforzare il sistema regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta della Regione ha trovato una risposta positiva da parte del Governo e, grazie ad uno stanziamento di 374mila euro, ora possiamo contare su nuove professionalità all'interno del sistema regionale della Protezione civile, sia per far fronte alle emergenze, non solo quella sanitaria, tuttora vigente, ma anche quelle degli incendi e delle calamità naturali, sia per le attività tecnico-istruttorie dei progetti di protezione civile contenuti nel Pnrr, che sono stati finanziati con 50 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, durante l'incontro coi sedici neo assunti, a tempo determinato, nella Direzione generale della Protezione civile regionale. "La Giunta regionale, convinta dell'importante ruolo all'interno del sistema Sardegna, è impegnata nel consolidamento e nel rafforzamento dell'organizzazione della Protezione civile, dove la forza lavoro è certamente un fattore determinante per gli importanti traguardi che vogliamo raggiungere. Perciò, siamo fiduciosi nella garanzia di copertura finanziaria governativa per la proroga di questi contratti. Anche perché sarebbe un peccato formare competenze indispensabili e poi perderle per mancanza di fondi", ha aggiunto l'assessore Lampis. (Rsc)