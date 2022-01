Ucraina: Lavrov, Stati Uniti usano Zelensky per fomentare tensioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti usano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "e il suo regime" per fomentare le tensioni contro la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista radiofonica, aggiungendo che Washington non è interessata al destino dell'Ucraina. Secondo il capo della diplomazia di Mosca, l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di "chiudere i conti" con la Russia per poi "occuparsi della Cina", sostenendo che però questa strategia è destinata a fallire. (Rum)