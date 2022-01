Industria: Istat, +0,8 per cento prezzi produzione a dicembre, +22,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2021 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dello 0,8 per cento su base mensile e del 22,6 per cento su base annua. Lo ha riferito l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto di statistica, sul mercato interno i prezzi aumentano dello 0,9 per cento rispetto a novembre 2021 e del 27,8 per cento su base annua. Al netto del comparto energetico, i prezzi crescono dello 0,5 per cento in termini congiunturali e del 9,6 per cento in termini tendenziali. Sul mercato estero i prezzi aumentano su base mensile dello 0,5 per cento (+0,7 per cento area euro, +0,5 per cento area non euro) e registrano un incremento su base annua del 9,5 per cento (+10,4 per cento area euro, +8,8 per cento area non euro). Nel quarto trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell’industria segnano un aumento del 9,6 per cento, dovuto principalmente dall’incremento dei prezzi sul mercato interno (+12,2 per cento), mentre la crescita dei prezzi sul mercato estero è più contenuta (+2,3 per cento). (segue) (ren)