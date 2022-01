Quirinale: Fiano (Pd), giusta scelta per due votazioni già da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di prevedere due votazioni già dalla giornata di oggi, come aveva auspicato il segretario democratico Enrico Letta, è una scelta giusta e bene ha fatto il presidente della Camera, Roberto Fico, a proporla. La condizione di emergenza in cui si trova il Paese mentre siamo impegnati nell'elezione del presidente della Repubblica ci impone di serrare i tempi per giungere a una soluzione che noi ci auguriamo, come abbiamo ripetuto sin dall'inizio, sia di ampio consenso". Lo dichiara in una nota il deputato del Pd, Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo alla Camera.(Com)