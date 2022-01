Nato: ministro Esteri romeno, Russia o chiunque altro può visitare base di Deveselu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessun problema se la Federazione Russa o qualsiasi altra parte voglia venire in visita alla base militare di Deveselu, in Romania, "ma dobbiamo seguire il principio di reciprocità". Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, parlando all'emittente televisiva "Digi 24". "Possono venire e convincersi che lì non c'è nient'altro che quello che abbiamo detto. Non vi è alcuna minaccia per la Federazione Russa. Ma allo stesso tempo, e qui credo sia un requisito assolutamente logico, c'è anche un requisito di reciprocità: Se la Federazione Russa è interessata a verificare ciò che già crede di sapere, ovvero che questa base non è in alcun modo una minaccia, noi alleati, inclusa la Romania, abbiamo il diritto di chiedere di visitare basi missilistiche situate sul territorio della Federazione Russa. Penso che sia una richiesta assolutamente normale", ha detto il capo della diplomazia romena. (segue) (Rob)