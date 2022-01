Nato: ministro Esteri romeno, Russia o chiunque altro può visitare base di Deveselu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurescu ha sottolineato che il principio di trasparenza in merito allo scudo antimissilistico di Deveselu è stato applicato sin dalla fase dei negoziati sulla sua installazione. "Sin dall'inizio abbiamo discusso della presenza dello scudo missilistico in Romania con i nostri partner americani, abbiamo discusso apertamente della possibilità di misure di trasparenza e abbiamo anche discusso di recente, in questo periodo, con gli Stati Uniti. Non abbiamo nulla da nascondere a Deveselu", ha rimarcato il ministro romeno che ha sottolineato che gli alleati hanno sempre affermato che "ci sono delle intercettazioni mirate a possibili minacce con attacchi balistici provenienti dall'esterno dell'area euro-atlantica, quindi non dalla Russia". "Il posizionamento di questa base Deveselu rispetto alla Federazione Russa è tale da non costituire una minaccia per i missili intercontinentali o di altro tipo della Federazione Russa e in nessun caso non ci sono missili offensivi su questa base, come sostiene la Federazione Russa", ha concluso Aurescu. (Rob)