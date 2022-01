Disabilità: Biblioteca attiva di Ariccia vince Bando nazionale lettura per tutti del Cepell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biblioteca attiva, biblioteca pubblica del Comune di Ariccia ha vinto il Bando nazionale "Lettura per tutti" del Cepell (Centro per il libro e la lettura). Il progetto "Con-tatto: per leggere insieme" che mira a rendere la biblioteca un luogo sempre più accessibile a tutti i potenziali utenti con particolare attenzione alle persone con disabilità fisiche e sensoriali, si è infatti classificato settimo su una graduatoria di 98 partecipanti aggiudicandosi un finanziamento di 50.000 euro. L'obiettivo del progetto "Con-tatto" è creare all'interno della Biblioteca attiva un centro per la lettura e la produzione di libri tattili illustrati, straordinario strumento di incontro e lettura per persone con differenti abilità, e divenire punto di riferimento per il tattilismo nel territorio dei Castelli Romani. Il progetto prevede tre fasi: la prima di allestimento della biblioteca con gli spazi e le strumentazioni necessarie, andando così a modernizzare anche la dotazione tecnologica della Biblioteca. La seconda fase prevede un percorso di formazione con docenti di livello nazionale e internazionale per creare una comunità sempre più attenta, sensibile e consapevole sui temi del tattilismo e, prima ancora, dell'inclusione sociale. (segue) (Com)