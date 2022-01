Quirinale: Meloni, verificheremo i numeri in Aula, siamo ottimisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo che il centrodestra debba misurarsi e fare quel che può per superare lo stallo. Vedremo i numeri in Aula e sulla base di quello che accadrà - siamo ottimisti e combattivi - faremo ulteriori valutazioni”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fuori da Montecitorio. Il nostro sarà un “voto compatto sul candidato del centrodestra che abbiamo proposto, dobbiamo verificare numeri e sbloccare stallo. E’ una bizzarra liturgia che dimostra che con questo Parlamento non si può decidere nulla e che decisione più responsabile è andare alle elezione e che se il presidente lo dovrebbero eleggere gli italiani", ha aggiunto Meloni. (Rin)