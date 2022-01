Imprese: Orcel (Unicredit), no a M&A se mettono a rischio piano strategico o distribuzione di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit non farà operazioni di fusione o acquisizione (M&A) che rischierebbero di rallentare l’esecuzione del piano strategico o la distribuzione di valore agli azionisti. Lo ha detto l’amministratore delegato, Andrea Orcel, durante la conference call odierna con gli analisti dopo l’approvazione dei risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2021. “Crediamo che opportunità di crescita non organica ci siano in tutti i mercati dove siamo presenti: valuteremo le occasioni coerenti con la nostra strategia e gli impegni che abbiamo preso con gli azionisti in termini di profittabilità, profilo di rischio e distribuzione”, ha detto. (Rin)