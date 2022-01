© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per decidere. Il centrosinistra faccia un passo in avanti, basta trincerarsi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fuori da Montecitorio. “Hanno detto ‘no’ ad almeno 8 nomi, chi sta bloccando il quadro è la sinistra, perché non accetta nessun nome" che non sia di quell'area, ha aggiunto la presidente di Fd'I.(Rin)