Quirinale: Meloni, crisi governo? No, Casellati votata da M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna crisi di governo "perché Casellati è stata votata alla presidenza del Senato anche dal M5s". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fuori da Montecitorio, spiegando che il nome della Casellati non "è divisivo", "ci sono stati candidati molto più divisivi. E' la seconda carica dello Stato ed è assolutamente la proposta più istituzionale, ne potevamo fare di più divisive. Dire di no a lei è un modo di dire di no a chiunque non sia di sinistra", ha ribadito. (Rin)