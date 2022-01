Honduras-Usa: incontro Harris-Castro, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati a fornire oltre 500 mila siringhe pediatriche e 1,35 milioni di dollari per la ristrutturazione di strutture educative e sanitarie e a fornire ulteriori 500 mila dollari per sostenere la campagna di comunicazione sul vaccino anti Covid-19. Gli Stati Uniti si sono anche impegnati in una missione commerciale di alto livello volta a generare opportunità commerciali in Honduras. Le parti hanno concordato l'avvio di un dialogo strategico su questioni bilaterali chiave, tra cui la lotta alla corruzione, la migrazione irregolare, la ripresa economica, i diritti umani e la sicurezza. (Nys)