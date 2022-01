Imprese: Orcel (Unicredit), ottimista su prospettive commerciali in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici di Unicredit sono ottimisti sulle prospettive dell’attività commerciale della banca in Italia. Lo ha detto l’amministratore delegato, Andrea Orcel, durante la conference call odierna con gli analisti dopo l’approvazione dei risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2021. “Abbiamo apportato alcune modifiche nella geometria del nostro network in Italia, mettendo più persone in prima linea e determinando un lieve rallentamento nel mese di dicembre, anche se ora siamo a piena velocità: in ogni caso, i primi segnali sono positivi, e siamo fiduciosi sui risultati che possiamo raggiungere in futuro”, ha detto. (Rin)