- La maggioranza, se vuole, ha i numeri per eleggere il premier Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fuori da Montecitorio. "Rappresenta il 95 per cento del parlamento: se Draghi non è in campo è un problema della maggioranza, non dell'opposizione", ha aggiunto Meloni. (Rin)