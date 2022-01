© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron resta in testa nelle intenzioni di voto per le presidenziali di aprile al 24 per cento dei voti, seguito dalla leader del Rassemblement National, al 18 per cento e dalla repubblicana Valerie Pecresse, al 16 per cento. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Bva per l'emittente radiofonica "Rtl". L'ultraconservatore Eric Zemmour è quarto al al 12,5 per cento.(Frp)