Francia: Marion Marechal, non sosterrò mia zia Le Pen alle presidenziali

- Marion Marechal, nipote della candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen, ha non sosterrà la zia ma ancora non ha deciso se darà il suo sostegno all'ultraconservatore Eric Zemmour. "Rifletto, nessuna decisione è presa", ha detto Marechal al quotidiano "Le Parisien", spiegando che prenderà una decisione fra un mese. Sempre secondo "Le Parisien", Marion Marechal sicuramente non darà il suo appoggio alla zia. "Se dicessi che non mi colpisce, nessuno mi crederebbe", ha risposto Marine Le Pen, commentando le parole della nipote all'emittente "Cnews".(Frp)