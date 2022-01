Municipio Roma X: Casapound, Pd boccia documento su commemorazione foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma il Pd boccia un documento sulla commemorazione delle foibe, che quest'anno non si farà. Accade nel X Municipio, dove ero consigliere e riuscii a far realizzare un monumento in un quartiere simbolo della tragedia. Ci faremo sentire, potete giurarci". Lo scrive su Twitter, Luca Marsella, tra i leader di CasaPound e già consigliere proprio nel X Municipio, quello di Ostia. "La consueta commemorazione del 10 febbraio - spiega Marsella - che si svolgeva ogni anno al Villaggio San Giorgio di Acilia, luogo simbolo della tragedia che ospitò alcune famiglie dell'esodo giuliano-dalmata e dove su richiesta di CasaPound fu installata una stele alcuni anni fa, non ci sarà. Almeno non in forma ufficiale e alla presenza delle istituzioni, dopo che la maggioranza del Pd ha bocciato il documento presentato dal consigliere della Lega, Alessandro Aguzzetti. Riteniamo tutto ciò gravissimo, nonostante quanto una legge nazionale impegna le istituzioni a commemorare il massacro delle foibe, a Roma col Pd ritorna l'odio politico. Noi dal canto nostro, non possiamo accettarlo e non staremo a guardare".(Com)