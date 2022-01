Cina: pubblicato libro bianco aerospazio, nuovi obiettivi per i prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aumenterà gli investimenti in ricerca, infrastrutture e formazione degli astronauti e in ambito aerospaziale nell'arco dei prossimi cinque anni. Pechino è pronta a esplorare le regioni polari della luna e sta organizzando su una spedizione con equipaggio. Lo si apprende dall’ultimo libro bianco pubblicato dal governo cinese, il quinto dedicato alle attività cosmiche dopo quelli del 2000, 2006, 2011 e 2016. L'industria dello spazio è “un elemento portante della strategia nazionale, e la Cina si attiene all’esplorazione e all’utilizzo dello spazio per scopi pacifici", afferma il documento, aggiungendo che Pechino intende rafforzare la cooperazione con i Paesi esteri nei prossimi anni. Il documento rivendica anche risultati come la piena operatività di un apparato per l’osservazione della Terra ad alta risoluzione e del sistema di navigazione satellitare BeiDou a partire dal 2016. (Cip)