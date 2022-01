Cina: inaugurati villaggi olimpici per le competizioni di Pechino 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I villaggi olimpici per i Giochi invernali di Pechino 2022, situati nel distretto Yanqing della capitale cinese e nel distretto di Zhangjiakou dello Hebei, hanno aperto ufficialmente le porte agli atleti e al personale accompagnatore ieri, 27 gennaio. Zhang Guannan, della squadra operativa per il Villaggio Olimpico di Pechino, ha dichiarato che il complesso ospiterà circa 1.000 persone provenienti da 44 Paesi e regioni. Oltre ad alloggi di qualità, il villaggio dispone di strutture per il fitness, l’intrattenimento e l’assistenza sanitaria, puntando a soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti. Juan Antonio Samaranch Jr, presidente della Commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale (Cio), ha elogiato la qualità delle strutture. (Cip)