Tunisia: Saied, 82 per cento dei tunisini preferisce il sistema presidenziale

- Il sistema presidenziale è preferito dall’82 per cento dei tunisini, il 92 per cento ha votato per ritirare la fiducia dal parlamento “sospeso”, e l’89 per cento ha espresso la propria sfiducia nella giustizia. Sono alcuni risultati emersi dalla consultazione online ancora in corso e proposta dal presidente della Tunisia Kais Saied. In occasione del Consiglio dei ministri di ieri, Saied ha evidenziato la “trasparenza e credibilità di questi numeri” che manifestano "il successo di questa iniziativa". La consultazione ha visto la partecipazione di tunisini residenti nel territorio nazionale e all’estero ed è stata annunciata lo scorso 13 dicembre con lo scopo di raccogliere proposte per la stesura della nuova Costituzione. (Tut)