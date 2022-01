India: ragazzo Arunachal Pradesh, Gandhi si rallegra per rimpatrio e critica governo su confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito indiano ha preso in consegna il ragazzo “scomparso” il 18 gennaio nello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, rivendicato dalla Cina come Tibet meridionale o Zangnan, e rimpatriato ieri dall’Esercito cinese. Lo ha riferito un portavoce della Difesa dell’India, il tenente colonnello Harsh Wardhan Pande. L’ufficiale ha precisato che il rimpatrio è avvenuto nel posto di frontiera di Damai, nel settore di Kibithu, distretto di Lohit, e che il giovane sarà restituito al più presto alla sua famiglia. L’Esercito indiano ha dichiarato anche che il ragazzo, di nome Miram Taron,“si era smarrito inavvertitamente”. Rahul Gandhi, esponente di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, oggi su Twitter ha affermato che “è confortante sapere che la Cina ha restituito Miram Taron”, per poi domandare al primo ministro, Narendra Modi, “quando l’India riavrà la terra occupata dalla Cina”. (segue) (Inn)