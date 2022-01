Ucraina: presidente Taiwan Tsai, “ci immedesimiamo nella situazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha affrontato “minacce militari e intimidazioni dalla Cina per molto tempo. Pertanto, ci immedesimiamo nella situazione dell'Ucraina e sosteniamo anche gli sforzi di tutte le parti per mantenere la sicurezza regionale”. Così la presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, ha commentato le montanti tensioni intorno a Kiev. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale convocata oggi, 28 gennaio, Tsai ha affermato che la situazione in Ucraina richiede “molta attenzione” e ha invocato l’istituzione di un gruppo di lavoro che ne monitori gli sviluppi e valuti il possibile impatto sulla sicurezza di Taiwan. “Pace e stabilità nello stretto e nella regione Indo-pacifica non sono solo una responsabilità condivisa dalle parti in causa, ma anche aspettative comuni alla comunità internazionale”, ha affermato la leader di Taiwan, secondo cui “il militarismo non è sicuramente un'opzione per risolvere le controversie: questa è una verità universale”. (Cip)