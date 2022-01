Napoli: scoperte 2 fabbriche del falso, 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha scoperto 2 fabbriche del falso durante 2 differenti interventi. Nell'ambito della prima operazione, effettuata nel quartiere San Lorenzo, i baschi verdi del gruppo Pronto impiego hanno ispezionato delle buste voluminose di cellophane contenenti giubbini ed etichette trasportate da una persona nei pressi della fabbrica. La successiva ispezione effettuata dai militari all'interno dei locali ha permesso di scoprire un laboratorio domestico per la produzione di giubbini contraffatti. Sotto sequestro sono finiti oltre 700 articoli contraffatti o privi di marchio, una macchina ricamatrice, un banco da lavoro con diverse etichette trasferibili a calore e un ferro da stiro utilizzato per imprimere le etichette falsificate sul capo neutro. Un 36enne di origini algerine è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Durante la seconda operazione, gli stessi baschi verdi hanno scoperto, in un box-auto del Vomero, oltre 3.100 articoli contraffatti e non sicuri, tra cui giocattoli e prodotti di cartoleria. Denunciata una donna di 40 anni, di origini ucraine, per ricettazione e contraffazione. (ren)