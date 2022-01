Tunisia: ministro Interno riceve ambasciatore Usa, focus su cooperazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Tunisia Taoufik Charfeddine ha ricevuto l’ambasciatore degli Stati Uniti a Tunisi Donald Bloom per discutere della cooperazione in ambito securitario. Lo ha reso noto il ministero tunisino in un comunicato, secondo il quale l’incontro è avvenuto presso la sede del ministero a Tunisi. In occasione del colloquio, le due parti hanno discusso le modalità per consolidare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi nel campo della sicurezza. (Tut)