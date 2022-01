Hong Kong: Corte distrettuale giudica colpevoli 11 persone per i disordini del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono state giudicate colpevoli dalla Corte distrettuale di Hong Kong per i disordini sfociati nel distretto di Wong Tai Sin il 1 ottobre 2019. Secondo quanto ricostruito dalla corte, centinaia di manifestanti vestiti di nero si erano radunati a Lung Cheung Road quel giorno, contravvenendo ai divieti della polizia. Il giudice Edmond Lee ha definito la scena “un campo di battaglia in miniatura”, con i manifestanti impegnati nel lancio di mattoni e molotov contro gli agenti. Anche se gli imputati non hanno commesso atti radicali, la loro sola presenza avrebbe alimentato la rivolta, secondo il giudice, che ritiene improbabile un loro coinvolgimento accidentale, dati i caschi e le maschere antigas rinvenute sulla loro persona dopo i disordini. La sentenza definitiva a carico degli 11, di età compresa tra i 16 e i 24 anni al momento del reato, dovrebbe essere emanata il 4 marzo. (Cip)