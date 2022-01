Incendi: rogo distrugge pizzeria a San Severo (Fg), nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Severo (Foggia), una pizzeria è stata distrutta nella notte per via di un incendio divampato poco dopo la chiusura dell'attività. Nessuno è rimasto ferito. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona per poter chiarire la dinamica dell'incendio. Il locale è stato dichiarato inagibile. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza. (ren)