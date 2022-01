Cina: Centro meteorologico emette allerta gialla per bufere di neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro meteorologico della Cina ha emesso un avviso di allerta gialla per forti nevicate in alcune regioni del Paese. Da oggi a domani, sono attese bufere su parti dello Hubei, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Anhui e Zhejiang, con profondità stimate tra i 4 e gli 8 centimetri. Il centro ha suggerito ai residenti di rimanere in casa e ha esortato le autorità locali ad adottare misure a tutela della rete dei trasporti. La Cina ha un sistema di allerta meteo con codice colore a quattro livelli, con il rosso a indicare condizioni di estrema emergenza, seguito da arancione, giallo e blu. (Cip)