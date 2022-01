Russia: 98.040 nuovi casi di Covid-19, record aggiornato per ottavo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati oggi 98.040 nuovi casi di Covid-19, un dato che rappresenta il massimo assoluto dall'inizio della pandemia, aggiornato per l'ottavo giorno consecutivo. Lo riporta il centro federale di risposta al coronavirus. I decessi risultano 673, in aumento rispetto ai 665 di ieri. La città più colpita si conferma Mosca, con 23.994 casi odierni di positività, in leggero calo rispetto al picco assoluto fatto registrare ieri di 26.586 contagi. (Rum)