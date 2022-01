Burkina Faso: golpe, oggi il vertice straordinario della Cedeao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione di forza è iniziata domenica scorsa, 23 gennaio, dopo l'ammutinamento di un gruppo di militari in diverse basi del Paese: nella base di Sangoulé Lamizana, nella parte occidentale di Ouagadougou, i militari che si sono ammutinati hanno attaccato le truppe governative, mentre altri ammutinamenti sono avvenuti nelle caserme di Kaya e Ouahigouya, nel nord del Paese. I ribelli, sostenuti secondo alcuni anche da combattenti civili, si sono a quel punto diretti verso il quartier generale della presidenza - situato a nord della capitale - appiccando incendi e rivendicando la destituzione sia del presidente Kaboré che di altri vertici dell’esercito. Secondo quanto riferito da fonti interne al partito presidenziale - il Movimento del popolo per il Progresso (Mpp) - citate dal quotidiano francese "Le Figaro", Kaboré è ancora nelle mani dei militari e sarebbe detenuto in un villa presidenziale altamente sorvegliata, da dove avrebbe redatto di suo pugno la lettera di dimissioni poi letta dai giornalisti della televisione nazionale "Rtb". Non è tuttavia chiaro a quali condizioni il presidente deposto sia stato invitato a scrivere questa lettera. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dall'Mpp, Kaboré sarebbe sopravvissuto nei giorni scorsi ad un tentativo di assassinio ad opera di un gruppo di militari, in quello che si è configurato come un tentato colpo di Stato. (segue) (Res)