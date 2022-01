Quirinale: Tajani a grandi elettori FI, votare compatti per Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato in occasione della riunione dei grandi elettori di Forza Italia che il centrodestra voterà in maniera compatta per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in vista del quinto scrutinio odierno per l'elezione del capo dello Stato. Sempre Tajani, a quanto si apprende, avrebbe invitato tutti a convincere quanti più grandi elettori possibili. (Rin)